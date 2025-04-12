Myśl Polska: плохие отношения с Россией никогда не будут на руку Польше

Власти Польши испортили отношения с Россией ради осуществления внутренних политических целей, однако плохие отношения с Москвой никогда не будут на руку Польше, сообщает польская газета Myśl Polska .

«То, что в целях внутриполитической борьбы портятся и без того сложные отношения со сверхдержавой, которой все еще является Россия, — это показатель краха политической мысли в Польше», — говорится в публикации.

По мнению польского политолога Матеуша Пискорского, возобновление экономических связей с Россией могло бы компенсировать для Европы последствия введения пошлин президентом США Дональдом Трампом. Евросоюз может предложить РФ торговые отношения, основанные на взаимовыгодном обмене.

Политолог отметил, что в настоящее время именно Европа выступает просителем, так как промышленность России своевременно переключилась на другие рынки. Польша может сыграть ключевую роль в нормализации отношений Европы с РФ.

Пискорский добавил, что для этого Варшаве следует прекратить транзит через страну оружия и военной техники для Украины и запустить газопровод «Ямал». Польше следует пересмотреть «гнилую основу лживой антирусской внешней политики», которую страна проводит с 1989 года.

Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил резкое недовольство позицией украинского руководства.