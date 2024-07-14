«Мы не будем бояться»: Трамп обратился к американцам после покушения

Трамп после покушения призвал всех оставаться сильными и решительными

Политик и бизнесмен Дональд Трамп поблагодарил всех за поддержку после покушения на него на митинге, сообщает РБК .

«Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла», — сказал Трамп.

Он подчеркнул важность единства команды и возможность показать «истинный американский характер». Трамп также призвал оставаться сильными и решительными.

Политик подчеркнул, что искренне любит страну.

13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В него стреляли и ранили в ухо. В результате происшествия один человек погиб. Секретная служба США уничтожила стрелка.