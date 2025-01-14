«Мускусной крысой» обозвали Маска в британской прессе

В Британии выпустили мерч с Маском в образе мускусной крысы

В Британии выпустили мерч с бизнесменом Илоном Маском в образе мускусной крысы, пишет Telegram-канал «360» .

«Elonis Robinsonis. Страшно вонючий гигантский водяной грызун, обитающий в Америке. Завезен в Великобританию и Европу, уничтожает местные виды. Плавает с акулами», — указано в подписи под изображением.

Ранее Маск выступил за смену кабинета в Британии и призвал расследовать массовые изнасилования мигрантами английских подростков.

В Лондоне позицию Маска назвали вмешательством во внутренние дела страны.