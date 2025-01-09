FT: Маск хочет сместить Стармера с поста премьера Британии

Американский бизнесмен Илон Маск в частном порядке обсуждает вместе с союзниками возможность отстранения Кира Стармера с поста премьера Великобритании до следующих выборов в стране, которые запланировано провести не позднее 15 августа 2029 года, сообщает РИА Новости .

По информации газеты Financial Times, Маск сейчас пытается оценить возможность смены премьера в Великобритании с помощью альтернативных политических движений. Так, рассматривается английская правопопулисткая партия Reform UK. Бизнесмен изучает кандидатуры, которые могли бы стать во главе данной партии вместо действующего лидера Найджела Фаража. С последним у Маска случился разлад.

Как рассказали источники, американец еще хочет понять, как можно добиться смены руководства Reform UK.

Ранее СМИ писали, что британское правительство скрывало факты массовых изнасилований девочек приезжими из Пакистана. Это происходило в королевстве десятилетиями. Власти страны считали, что поднимать данную проблему будет «политически некорректно», так как такие заявления могут привести к «расовому бунту».

Из-за обвинений властей в сокрытии массовых изнасилований Маск назвал «злом» Стармера.