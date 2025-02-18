«Москва пристально следит»: Песков — о планах Европы по созданию своей армии
Фото - © РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания европейскими странами собственной армии. Официальный представитель Кремля заявил, что Москва пристально следит за совместными оборонными планами Евросоюза, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что пока не понятно, на каких основах будет создана европейская армия. Официальный представитель Кремля отметил, что до сих пор у Европы не было никаких совместных оборонных союзов.
«Но что касается перспективных планов, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы», — подытожил Песков.
По информации газеты The Washington Post, Европа рассматривает вариант размещения на территории Украины 25–30 тыс. военных. При этом они не будут находиться на линии соприкосновения.