Он подчеркнул, что пока не понятно, на каких основах будет создана европейская армия. Официальный представитель Кремля отметил, что до сих пор у Европы не было никаких совместных оборонных союзов.

«Но что касается перспективных планов, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы», — подытожил Песков.

По информации газеты The Washington Post, Европа рассматривает вариант размещения на территории Украины 25–30 тыс. военных. При этом они не будут находиться на линии соприкосновения.