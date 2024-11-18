Москва применит силу: почему США до последнего не разрешали ВСУ бить вглубь РФ

В материале сообщается, что Белый дом до последнего не давал разрешение на удары из-за опасений, что Москва применит силу, которая навредит стране и ее союзникам. В качестве примеров такой силы приводятся удары более разрушительным оружием по Украине, диверсионные атаки в США и Европе, а также усиление поддержки Ирана.

Ранее американский лидер Джо Байден впервые согласовал применение ВСУ дальнобойных ракет по территории России. Также газета Le Figaro сообщала, что Франция и Великобритания тоже дали такое разрешение касательно своего оружия, однако позже издание удалило эту информацию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал материалы о разрешении Парижа бить вглубь России французским дальнобойным оружием. Он заявил, что страна не меняла своего мнения на этот счет, но такая возможность изучается.