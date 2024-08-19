Москва предупредила Берлин об ответных мерах за выдавливание российских СМИ

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что страна примет ответные меры в отношении Германии за выдавливание российских СМИ, сообщает РИА Новости .

Тяпкин напомнил, что немецкое правительство уже долгое время и целенаправленно ограничивает работу российских журналистов на своей территории. В последнее время представителей СМИ России выдавливают из страны под различными предлогами.

«Если эта порочная практика не прекратится, то будут приняты вынужденные ответные меры в отношении представителей немецких СМИ в России», — заявил Тяпкин.

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер призвал немецких журналистов рассмотреть возможность отъезда из России. Он напомнил, что Германия настоятельно не рекомендует посещать РФ. Эта рекомендация распространяется и на представителей СМИ.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер направил главам Минобороны ФРГ Борису Писториусу и МИД ФРГ Анналене Бербок письмо с рекомендацией сократить объемы поставок военной помощи Украине на фоне нехватки денег в бюджете страны. Он подчеркнул, что у страны больше нет средств, чтобы поддерживать Киев.