Министр финансов Германии Кристиан Линднер направил главам Минобороны ФРГ Борису Писториусу и МИД ФРГ Анналене Бербок письмо с рекомендацией сократить объемы поставок военной помощи Украине на фоне нехватки денег в бюджете страны, пишет РЕН ТВ со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Линднер считает, что Германия должна перестать помогать Украине, так как финансовых средств на это у Берлина больше нет. В настоящее время Киев получает вооружение, которое уже было одобрено, но новых поставок не должно быть.

Эксперты предполагают, что для Киева ситуация скоро стремительно ухудшится, так как в 2025 году поставки вооружения сократятся почти в два раза, а еще через два года — упадут до уровня, равному 1/10 от нынешнего объема военной поддержки.

Ранее сообщалось, что Украина в качестве военной помощи получала вооружения в том числе от США. Однако Америка ограничила Киев в применении своей техники в боях с Россией.