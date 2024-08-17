Reuters: США ограничили Украину в применении американской техники под Курском

Соединенные Штаты Америки не хотят прямого конфликта с РФ, поэтому ограничили Украину в применении американского вооружения в Курской области, сообщает РБК .

Reuters пишет, что, несмотря на заявления Вашингтона о том, что операция ВСУ в Курской области — это «защитный шаг», власти страны обеспокоены возможной эскалацией конфликта из-за использования в атаке американского оружия.

Источник издания отметил, что при захвате ВСУ российских населенных пунктов и других невоенных целей с помощью оружия и техники США, это могут расценить как выход за рамки ограничений, установленных Штатами.

Агентство подчеркнуло, что данные ограничения на использование вооружения были установлены, чтобы избежать прямого конфликта РФ и Североатлантического альянса.