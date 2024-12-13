Молдавия вводит ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса

Молдавия вводит ЧП с 16 декабря из-за неопределённости с транзитом российского газа по территории Украины, сообщает RT .

Постановление было утверждено парламентом республики по предложению премьер-министра Дорина Речана.

Чрезвычайное положение вводится на всей территории страны на 60-дневный период.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина не продлят договор о транзите газа в Европу с нового года.