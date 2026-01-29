Могут посадить или выгнать: что ждет россиянок, заехавших на военную базу в США
Две российские туристки случайно попали на военную базу в США, доверившись навигатору в поисках ближайшего McDonald’s. В итоге девушек из Самары задержали. Правозащитник Екатерина Дашевская рассказала, как дальше будет складываться судьба путешественниц, сообщает Общественное Телевидение России.
По словам Дашевской, незаконное проникновение на территорию американского военного объекта, даже при отсутствии преступного умысла, дает властям США основание для одновременного возбуждения уголовного дела — за несанкционированное проникновение, и иммиграционного процесса, если у лица нет гражданства США и есть вопросы к правомерности его пребывания в стране. За проникновение на территорию, контролируемую вооруженными силами, военно-морским флотом или береговой охраной, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев. Однако, как подчеркнула эксперт, это максимальное наказание, а не обязательный приговор.
Важно различать содержание под стражей в ожидании депортации и тюремное заключение по уголовному приговору. Лицо может избежать уголовного приговора, но при этом быть задержанным иммиграционными службами на время проведения расследования и оформления документов для выезда, отметила Дашевская.
В случае с россиянками был выбран иммиграционный путь: их передали иммиграционным органам, и в настоящее время решается вопрос об их возвращении в Россию. Дашевская назвала такой подход прагматичным: «Вы не наши граждане, нарушили режим доступа, мы вас не оставляем здесь, оформляем выезд».
По словам правозащитника, в данной ситуации Россия, по сути, может лишь проследить за соблюдением законности в отношении своих граждан и недопущением нарушения их прав. Основной инструмент здесь — консульская защита. В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, задержанный имеет право на связь со своим консульством, а консульство уполномочено общаться с гражданином, навещать его и оказывать помощь в организации юридической защиты.
В США также существует практика консульского уведомления, обязывающая власти информировать иностранцев об их праве связаться с консулом, а для граждан некоторых стран уведомление консульства является обязательным.
