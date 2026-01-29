Могут посадить или выгнать: что ждет россиянок, заехавших на военную базу в США

Две российские туристки случайно попали на военную базу в США, доверившись навигатору в поисках ближайшего McDonald’s. В итоге девушек из Самары задержали. Правозащитник Екатерина Дашевская рассказала, как дальше будет складываться судьба путешественниц, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам Дашевской, незаконное проникновение на территорию американского военного объекта, даже при отсутствии преступного умысла, дает властям США основание для одновременного возбуждения уголовного дела — за несанкционированное проникновение, и иммиграционного процесса, если у лица нет гражданства США и есть вопросы к правомерности его пребывания в стране. За проникновение на территорию, контролируемую вооруженными силами, военно-морским флотом или береговой охраной, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев. Однако, как подчеркнула эксперт, это максимальное наказание, а не обязательный приговор.

Важно различать содержание под стражей в ожидании депортации и тюремное заключение по уголовному приговору. Лицо может избежать уголовного приговора, но при этом быть задержанным иммиграционными службами на время проведения расследования и оформления документов для выезда, отметила Дашевская.

В случае с россиянками был выбран иммиграционный путь: их передали иммиграционным органам, и в настоящее время решается вопрос об их возвращении в Россию. Дашевская назвала такой подход прагматичным: «Вы не наши граждане, нарушили режим доступа, мы вас не оставляем здесь, оформляем выезд».

По словам правозащитника, в данной ситуации Россия, по сути, может лишь проследить за соблюдением законности в отношении своих граждан и недопущением нарушения их прав. Основной инструмент здесь — консульская защита. В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, задержанный имеет право на связь со своим консульством, а консульство уполномочено общаться с гражданином, навещать его и оказывать помощь в организации юридической защиты.

В США также существует практика консульского уведомления, обязывающая власти информировать иностранцев об их праве связаться с консулом, а для граждан некоторых стран уведомление консульства является обязательным.

