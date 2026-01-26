Две россиянки искали «Макдональдс» и случайно заехали на военную базу в США

Двух россиянок арестовали в США из-за того, что они случайно заехали на военную базу, пока искали ближайший «Макдональдс». Им грозит провести в тюрьме до полугода, сообщает SHOT .

Две подружки из Самары путешествовали на автомобиле по Штатам. На трассе с Сан-Диего они проголодались и решили заехать в ближайшие «Макдональдс». Они отправились к ресторанчику по навигатору, который показал самый короткий маршрут.

Следуя этим указаниям, девушки свернули с трассы. Прибыв на место, они с удивлением обнаружили военную базу морской пехоты Camp Pendleton. До «Макдональдса» тем временем оставалось около пяти километров.

Девушек задержали на стоянке военной техники. Их автомобиль отправили на штрафстоянку. Сейчас россиянки уже третьи сутки находятся в тюрьме. Друзья пытаются собрать деньги на адвокатов, чтобы вызволить девушек из-под стражи.

По данным очевидцев, случайно попасть на военную базу Camp Pendleton вполне реально. Навигатор регулярно заводит туристов не туда, после чего тех ловят военные. Происходит это из-за того, что пропускной пункт находится дальше, чем въезд на базу.

Ранее в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен 32-летнюю россиянку жестоко избил таксист. Она отказала ему в сексе за деньги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.