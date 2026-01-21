Таксист в Мексике жестоко избил россиянку из-за отказа в сексе за деньги

В курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен 32-летнюю россиянку жестоко избил таксист после того, как она отказала ему в сексе за деньги, сообщает SHOT .

Туристка возвращалась в отель, когда местный таксист стал к ней приставать. Она отказала мексиканцу в близости, тогда мужчина разозлился и безжалостно избил ее в салоне автомобиля.

Он силой вытащил женщину из машины и бросил ее в тяжелом состоянии на дороге в местном гетто. Также злоумышленник украл драгоценные вещи и скрылся.

На помощь пострадавшей прибежали местные жители, услышавшие ее крик. Они вызвали экстренные службы. Женщину госпитализировали. У нее диагностировали множественные травмы, сотрясение мозга и нервный срыв.

Россиянка написала заявление в полицию. Таксиста еще ищут, ему грозит уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.