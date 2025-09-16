Моди: Индия поддерживает инициативы Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. Они в том числе обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Трамп отметил, что беседа была «чудесной». Президент США поздравил Моди с днем рождения и заявил, что премьер Индии делает «невероятную работу».

После беседы Моди заявил, что Нью-Дели поддерживает инициативы США, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Трамп поблагодарил его за эту поддержку.

Ранее стало известно, что администрация США хочет заставить G7 штрафовать Китай и Индию за нефть из России. По задумке Вашингтона, это заставит Пекин и Нью-Дели отказаться от покупки сырья у Москвы.