Главы минфинов G7 обсудили новые санкции и пошлины против РФ

Министры финансов стран G7 обсудили возможные меры увеличения давления на РФ, в том числе введение новых санкций и пошлин, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Министры финансов G7 обсудили широкий спектр возможных экономических мер по наращиванию давления на Россию, включая новые санкции и торговые меры, такие как пошлины в отношении стран, способствующих военным усилиям России», — говорится в сообщении.

Министерство финансов Соединенных Штатов требует от государств Евросоюза и членов «Большой семерки» ввести «существенные пошлины» в адрес КНР и Индии. По задумке Вашингтона, это заставит Пекин и Нью-Дели отказаться от покупки нефти у Москвы. В Минфине США отметили, что были проведены переговоры с союзниками в Евросоюзе.