США требуют от ЕС и G7 ввести пошлины в адрес КНР и Индии за покупку нефти у РФ

Министерство финансов Соединенных Штатов требует от государств Евросоюза и членов «Большой семерки» ввести «существенные пошлины» в адрес КНР и Индии. По задумке Вашингтона, это заставит Пекин и Нью-Дели отказаться от покупки нефти у Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Reuters.

В Минфине США отметили, что были проведены переговоры с союзниками в Евросоюзе. Если они и впрямь хотят закончить конфликт, им необходимо присоединиться к Соединенным Штатам и ввести большие пошлины. Они перестанут действовать в день, когда завершатся боевые действия между Россией и Украиной.

Администрация президента США готова. Партнерам по «Большой семерке» необходимо присоединиться к Вашингтону, добавили в американском минфине.

Financial Times сообщало, что США хотят установить тарифы в отношении КНР и Индии в диапазоне от 50% до 100%. В соответствии с этим курсом, Министерство финансов Соединенных Штатов созвало саммит министров финансов G7. Они обсудят усилия по урегулированию конфликта на Украине.