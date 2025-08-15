Мишустин ушел с Евразийского межправительственного совета ради саммита на Аляске

Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 августа досрочно покинул заседание Евразийского межправительственного совета из-за саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, об этом сообщает правительство РФ в официальном Telegram-канале .

Мишустин прервал свое участие в заседании Евразийского межправительственного совета, извинившись перед коллегами. Он заявил о необходимости вернуться в Москву на фоне предстоящей встречи Путина и Трампа на Аляске.

«Прошу меня извинить. Мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня (15 августа — ред.) на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президента России Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, и мне необходимо присутствовать в России», — пояснил глава правительства РФ.

Мишустин пожелал коллегам продуктивной работы и попросил продолжать заседание без него. При этом российская делегация останется на заседании.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп, предварительно, встретятся примерно в 22:00 по московскому времени. Американский президент планирует принять российского лидера на высшем уровне гостеприимства.