Минус Руанда: подписавших украинское коммюнике становится меньше

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Руанда исчезла из списков стран, поддержавших Украину на саммите

Руанда исчезла из списков стран, поддержавших Украину на саммите в швейцарском Бюргенштоке, пишет ТАСС со ссылкой на данные МИД страны.

«После отзыва подписи Руандой число отказавшихся поддержать итоговый документ государств увеличилось до 16», — указано в сообщении агентства.

По данным МИД Швейцарии, окончательного варианта резолюции пока нет.

Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, изменившей свое решение по итогам украинского саммита.