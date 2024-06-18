Минус Руанда: подписавших украинское коммюнике становится меньше
Руанда исчезла из списков стран, поддержавших Украину на саммите
Руанда исчезла из списков стран, поддержавших Украину на саммите в швейцарском Бюргенштоке, пишет ТАСС со ссылкой на данные МИД страны.
«После отзыва подписи Руандой число отказавшихся поддержать итоговый документ государств увеличилось до 16», — указано в сообщении агентства.
По данным МИД Швейцарии, окончательного варианта резолюции пока нет.
Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, изменившей свое решение по итогам украинского саммита.