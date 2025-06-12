Москва подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в ежедневном режиме, но Украина к таким темпам не готова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Обмен военнопленными обсуждался на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене по формуле «1000 на 1000», но помощник президента России Владимир Мединский ранее предположил, что речь пойдет о «1200 на 1200».

В Минобороны подтвердили, что готовы проводить обмены в ежедневном режиме. Однако Киев не готов к такому. Украинская сторона не может проводить обмены каждый день.

Между тем 12 июня Россия и Украина уже обменялись группами военнопленных. Точное число возвращенных из плена военных пока не сообщается.