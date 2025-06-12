Россия и Украина обменялись группами военнопленных

Минобороны сообщило об обмене пленными между Россией и Украиной

Группа российских военных возвращена из украинского плена взамен на пленных из Вооруженных сил Украины, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«12 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Точное число возвращенных из плена военных пока не сообщается. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им окажут первую медицинскую помощь, после чего вернут домой.

После возвращения в Россию военные будут проходить лечение в медучреждениях Минобороны.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев готовятся к обмену пленными, который был запланирован на 12 июня.