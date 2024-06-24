МО РФ предлагает лишить военные округа статуса стратегического теробъединения
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Министерство обороны России внесло предложение о лишении военных округов в стране статуса межвидового стратегического территориального объединения, сообщает ТАСС.
Также предложено объединенные стратегические командования округов реорганизовать в управления.
Данная инициатива прописана в проекте указа главы государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о дальнейшем развитии ядерной триады для баланса сил на планете. Это является гарантией стратегического сдерживания в мире.