МО РФ предлагает лишить военные округа статуса стратегического теробъединения

сегодня в 13:06

Министерство обороны России внесло предложение о лишении военных округов в стране статуса межвидового стратегического территориального объединения, сообщает ТАСС .

Также предложено объединенные стратегические командования округов реорганизовать в управления.

Данная инициатива прописана в проекте указа главы государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о дальнейшем развитии ядерной триады для баланса сил на планете. Это является гарантией стратегического сдерживания в мире.