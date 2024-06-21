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Путин заявил о дальнейшем развитии ядерной триады для баланса мировых сил

Президент России Владимир Путин 21 июня встретился с выпускниками военных образовательных учреждений, где заявил, что Москва и дальше будет развивать ядерную триаду, сообщает ТАСС .

Встреча главы государства с выпускниками военных вузов проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», — подчеркнул глава государства.

В мероприятии принимают участия более 600 человек. Среди них есть и выпускники образовательных учреждений Минобороны, МЧС, ФСБ, МВД и СК.

Ранее в России прошел второй этап ядерных учений. Бойцы отработали электронные ракетные пуски по условным целям.