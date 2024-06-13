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Ракетчики ВС РФ провели электронные пуски во время второго этапа ядерных учений

Бойцы ракетного соединения Ленинградского военного округа в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район. Также военные провели электронные ракетные пуски по условным целям, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией стартовал 11 июня.

Военные, задействованные в учении экипажей Военно-морского флота, провели выходы в море в назначенный район патрулирования.

До этого бойцы уже отработали задачи по получению учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования.

На первом этапе данных учений военные из ракетных соединений ЮВО отработали задачи получения учебных спецбоеприпасов, предназначенных для «Искандера», снаряжения ракет-носителей и скрытного передвижения на указанную территорию для подготовки к пуску ракет.