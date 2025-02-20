Министр финансов США заявил, что Зеленский обострил ситуацию с Вашингтоном

Украинский президент Владимир Зеленский сделал ряд неуместных высказываний в Мюнхене, что в итоге негативно отразилось на взаимоотношениях Киева с Вашингтоном по вопросу заключения финансовой сделки, такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессант, пишет РИА Новости .

«Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию… Многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными… У президента (США Дональда — ред.) Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, „Давайте заключим эту экономическую сделку“ <…>, а затем сказать россиянам: „Идите за стол переговоров“», — сказал Бессент в эфире Bloomberg TV.

Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал в Сети пост, в котором назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», подчеркнув, что в настоящее время Украине необходимы президентские выборы. Президент США считает, что на самом деле Зеленский не проводит выборы в стране не потому, что страна находится в конфликте, а из-за низкого рейтинга, который опустился до 4%.

После публикации поста Трампа с провокационными заявлениями на главу Штатов с критикой обрушился канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что Зеленский легитимно сохранил власть.