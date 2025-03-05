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Минфин США: новой даты подписания соглашения с Киевом о ресурсах еще нет

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новая дата подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока не назначена, пишет РИА Новости .

«Подписания пока не запланировано», — приводит его слова телеканал Fox.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.