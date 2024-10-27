МИД Венгрии: народ Грузии сделал свой выбор, несмотря на попытки вмешаться извне

Политика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что грузины на выборах выразили свою волю, несмотря на то, что были попытки вмешаться в этот процесс извне. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 57,4% голосов с около 44% участков. Информация предоставлена после пересчета данных.

«Народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» - отметил Сийярто.

По его словам, Венгрия продолжит при председательстве в Евросоюзе и после этого поддерживать Грузию в ее усилиях по евроинтеграции страны.

Ранее местные партии «Единое национальное движение» и «Коалиция — за перемены» сообщили, что не согласятся с опубликованными результатами выборов в парламент Грузии. «Коалиция за перемены» планирует провести протесты в стране с 27 октября.