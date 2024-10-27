МИД Венгрии: народ Грузии сделал свой выбор, несмотря на попытки вмешаться извне

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что грузины на выборах выразили свою волю, несмотря на то, что были попытки вмешаться в этот процесс извне. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 57,4% голосов с около 44% участков. Информация предоставлена после пересчета данных.

«Народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» - отметил Сийярто.

По его словам, Венгрия продолжит при председательстве в Евросоюзе и после этого поддерживать Грузию в ее усилиях по евроинтеграции страны.

Ранее местные партии «Единое национальное движение» и «Коалиция — за перемены» сообщили, что не согласятся с опубликованными результатами выборов в парламент Грузии. «Коалиция за перемены» планирует провести протесты в стране с 27 октября.