МИД Украины назвал поспешным решение Мали о разрыве дипломатических отношений

МИД Украины отреагировал на решение Мали о разрыве дипломатических отношений и назвал его поспешным, сообщает РИА Новости .

Украинский МИД назвал решение Мали о разрыве дипломатических отношений поспешным и недальновидным. При этом представители ведомства отметили, что Киев оставляет за собой право принять ответные меры.

Власти Мали обвинили Украину в поддержке международного терроризма. В свою очередь, Киев объявил о непричастности. МИД Украины настаивает, что африканская страна не изучила факты и не предоставила доказательства вины.

Украинский блогер Анатолий Шарий, который сейчас находится в Испании, также отмечал, что власти его страны занимаются подготовкой боевиков в Африке.

Ранее власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов. Речь идет о всплывшем в соцсетях диппредставительства Украины в Сенегале видео в поддержку действий незаконных вооруженных формирований в республике.