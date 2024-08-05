Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал AES INFO.

Ранее в соцсетях диппредставительства Украины в Сенегале опубликовали видео в поддержку действий незаконных вооруженных формирований в Мали. Также были опубликованы кадры украинских наёмников на африканском континенте Африки, которые участвуют в боевых действиях на стороне сепаратистов.

СМИ писали, что десятки «вагнеровцев» вместе с военными ВС Мали погибли в результате нападения сепаратистов-тауарегов на их колонну.

Французская Le Monde сообщала, что вооруженные группировки, действующие в Мали, обучались управлению дронами и обращению со взрывчаткой у украинских спецслужб

Ранее сообщалось, что Мали получила поддержку России в борьбе с террористическими группировками.