МИД РФ: слова Рябкова о подготовке покушения на Путина неверно интерпретировали

В МИД России заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова замглавы министерства Сергея Рябкова о том, что Киев якобы готовил покушение на президента Владимира Путина и главу Минобороны России Андрея Белоусова на параде ВМФ в Петербурге. Об этом сообщает «Царьград» .

Ранее Рябков сказал в интервью, что Белоусов по телефону уведомил военное ведомство США о подготовке Украиной операции против РФ. По мнению министра обороны, эта операция организуется при одобрении США. При ее успешном завершении отношения между странами могут сильно обостриться.

Бравшая интервью журналистка Ольга Скабеева уточнила, имела ли готовящаяся акция отношение к прошедшему в Петербурге параду ВМФ. На это Рябков ответил: «В том числе».

На параде были Путин и Белоусов. Поэтому СМИ сделали вывод, что Киев мог планировать покушение на высшее руководство страны.

В МИД подчеркнули, что такие материалы являются результатом некорректной интерпретации слов Рябкова.