МИД РФ направил британской дипмиссии официальную ноту после инцидента со СМИ

Осенью 2024 года британский дипломат сильно толкнул российскую журналистку после того, как она задала неудобный вопрос. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что дипмиссия получила ноту после случившегося.

«Министерство ожидает, что Посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников Посольства в процессуальных действиях… Российская сторона призывает Посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов в рамках данного разбирательства и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях», — говорится в официальной ноте, направленной британским дипломатам.

По факту инцидента с российской журналисткой в аэропорту Внуково сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Все обстоятельства случившегося уточняются.

По словам Захаровой, это не первый случай, когда действия иностранных дипломатов по отношению к российским журналистам не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в целом не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства.

Ранее сообщалось, что в центре скандала с журналисткой оказался заместитель посла Великобритании в России Том Додд, который прибыл в Москву в конце октября 2024 года. Тогда он толкнул сотрудницу СМИ, и этот момент попал на видео. По факту случившегося полиция оперативно начала проверку.