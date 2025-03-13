МИД опубликовал список подписанных в ходе встречи Путина и Лукашенко документов

В первую очередь главы двух государств подписали совместное заявление. В нем говорится о союзническом характере отношений РФ и Белоруссии.

Кроме того, Москва и Минск подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны других государств и международных органов юстиции.

Был составлен протокол о внесении изменений в Договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Также Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о безопасности Союзного государства.

Помимо этого, между правительствами двух стран были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, об обеспечении равных прав потребителей. Еще одно соглашение, которое подписали Минск и Москва, — о сотрудничестве в области обмена информацией.

Путин и Лукашенко провели переговоры 13 марта в Кремле. Они обсудили двусторонние отношения, а также украинский вопрос.