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Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о безопасности СГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщает ТАСС .

«Договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил сегодня в законную силу», — заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что западные рубежи Союзного государства теперь надежно прикрыты. При необходимости страны вместе будут противодействовать НАТО, в том числе в военной сфере.

Лукашенко прибыл в Россию 13 марта для двусторонних переговоров с Путиным. Лидеры двух стран встретились днем, чтобы обсудить сотрудничество.