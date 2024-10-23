Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно рассматривать отказ от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга между Москвой и Киевом, как первый шаг к миру. Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг эту информацию в разговоре с Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин», сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат сказал, что Зеленский вспоминает прошлые обмены мнениями между сторонами. Однако после тех диалогов Украина устроила вторжение в Курскую область.

Затем Зеленский представлял «Формулу мира», «План победы», однако это не является переговорами.

«Формула мира» - это когда для одной стороны наступает победа в конфликте, а для второй - проигрыш, отметил Лавров.

Теперь Зеленский создал еще одну инициативу к «Плану победы». Это произошло после того, как западные лидеры отвергли ее положения, считает глава МИД РФ.

В еще одном «плане» Зеленского представлены действия, которые Украина будет принимать для якобы «достижения победы». Среди них есть такой пункт, как развитие оборонной промышленности. Однако Лавров считает это несерьезным подходом.

«Читаем, как не очень увлекательный комикс», — сказал глава МИД РФ.

Ранее Зеленский сказал, что отказ от атак энергетических объектов друг друга может привести к концу горячей фазы конфликта. Однако, как сообщали в Washington Post, атака ВСУ на Курскую область сорвала переговоры с Россией.