Washington Post: атака ВСУ на Курскую область сорвала переговоры с РФ

Вторжение украинской армии в Курскую область сорвало переговоры между Москвой и Киевом о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает Baza .

Как рассказали источники The Washington Post, встреча российской и украинской делегаций должна была состояться в августе в Дохе. На переговорах посредником должен был выступить Катар.

На встрече хотели обсудить прекращение ударов по энергоинфраструктуре, но некоторые участники рассчитывали, что мероприятие могло стать первым шагом к возможным мирным переговорам. Ранее этот вопрос не поднимался.

После 6 августа РФ отложила указанную встречу, ссылаясь на эскалацию конфликта. Но Киев все равно планировал отправить делегацию. В Катаре Украине отказали, посчитав данные переговоры без участия России безрезультатными.