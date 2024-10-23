Зеленский предложил «первый шаг» к завершению конфликта

Зеленский считает отказ от взаимных атак на энергобъекты шагом к миру

Договоренность России и Украины об отказе ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Его слова приводит РБК.

«Мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал политик.

Ранее при посредничестве Катара Москва и Киев якобы планировали непубличные консультации о прекращении конфликта.

Однако ВСУ в августе 2024 года вторглись в Курскую область и это свело на нет все усилия дипломатов, пишет издание.