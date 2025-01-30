Meta* выплатит Дональду Трампу 25 млн долларов
Цукерберг расплатится с Трампом по делу о штурме Капитолия
Компания Meta* выплатит Дональду Трампу 25 млн долларов из-за блокировки его аккаунтов в Facebook* и Instagram* после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии, пишет газета «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Из выигранной в ходе судебного разбирательства суммы, 22 млн долларов отойдут в качестве финансовой помощи президентской библиотеке. Еще три миллиона долларов составят компенсацию судебных издержек.
Корпорация Цукерберга не будет публично признавать свою вину, сказано в публикации.
Ранее Цукерберг распространил сведения о давлении на него и бизнес со стороны американской администрации Джо Байдена.
* — корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России