Цукерберг расплатится с Трампом по делу о штурме Капитолия

Компания Meta* выплатит Дональду Трампу 25 млн долларов из-за блокировки его аккаунтов в Facebook* и Instagram* после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии, пишет газета «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Из выигранной в ходе судебного разбирательства суммы, 22 млн долларов отойдут в качестве финансовой помощи президентской библиотеке. Еще три миллиона долларов составят компенсацию судебных издержек.

Корпорация Цукерберга не будет публично признавать свою вину, сказано в публикации.

Ранее Цукерберг распространил сведения о давлении на него и бизнес со стороны американской администрации Джо Байдена.

* — корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России