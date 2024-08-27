Цукерберг рассказал о давлении со стороны администрации президента США

Глава американской корпорации Meta* Марк Цукерберг поделился, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на его организацию, стремясь к цензурированию контента в социальных сетях, принадлежащих ей, сообщает RT .

Он сообщил об этом в обращении к председателю юридического комитета палаты представителей США Джиму Джордану, которое разместил в социальной сети Х.

Согласно словам Цукерберга, речь идет о материалах, касающихся COVID-19, «включая юмор и сатиру».

Кроме того, руководитель компании отметил, что в администрации президента «выражали большое недовольство» в случае отказа от удаления материалов.

Бизнесмен из США Илон Маск высказал мнение, что Марка Цукерберга не будут задерживать, как это произошло с основателем мессенджера Telegram.

Во Франции был задержан миллиардер Павел Дуров, которому предъявлены обвинения в нежелании сотрудничать с властями по делам, связанным с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в мессенджере Telegram.

* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.