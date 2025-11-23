Мерц усомнился, что до Дня благодарения получится заключить мир на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сдержанный скептицизм относительно вероятности достижения консенсуса по американскому мирному предложению для Украины к 27 ноября. Он не уверен, что это возможно реализовать к конкретной дате, сообщает ТАСС .

По итогам саммита G20 в Йоханнесбурге Мерц заявил на пресс-конференции, что не склонен высказывать пессимистичные прогнозы, однако на данный момент у него есть сомнения, что в ближайшие дни будет принято решение, которого ожидает президент Трамп.

Канцлер добавил, что «до финального соглашения к 27 ноября еще предстоит пройти долгий путь, хотя нельзя полностью исключать такую возможность». По его словам, между сторонами переговоров «сохраняются значительные расхождения во мнениях».

Напомним, ранее Трамп подчеркнул, что Украина должна утвердить предложенный Вашингтоном план разрешения конфликта до 27 ноября, обозначив эту дату как «оптимальный срок». В эту дату в США будут праздновать День благодарения — один из главных праздников страны.

В настоящее время в Женеве идет основной раунд обсуждения мирного плана США, предложенного Украине. В европейском контрпредложении к мирному плану сказано, при каком условии Киев сможет стать частью НАТО.

