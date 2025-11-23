Reuters: Украина сможет вступить в НАТО с единогласного согласия стран-участниц

Альтернативное видение европейских стран на мирное урегулирование украинского конфликта, являющееся ответом на американский план, предусматривает ограничение штатной численности украинской армии в мирный период до 800 тысяч военнослужащих, а вступление Украины в НАТО может быть возможным только с единогласного согласия стран-участниц, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Согласно этому же документу, возможность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу обусловлена единогласным согласием всех стран-участниц НАТО, которое на данный момент отсутствует.

Основные положения европейского контрпредложения включают обязательство НАТО не размещать свои военные контингенты на территории Украины на постоянной основе в мирное время. Также на территории Польши должна быть размещена авиация НАТО в виде истребителей.

По условиям контрпредложения, США должны будут предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимых с положениями пятой статьи Устава НАТО, а Киев — провести выборы президента в кратчайшие сроки после заключения мирного соглашения.

По данным Reuters, переговоры между представителями США и Украины прошли успешно и привели к конкретным результатам в ряде вопросов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в украинском конфликте виновата сама эта страна, а также бывшее руководство Америки в лице экс-президента Джо Байдена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.