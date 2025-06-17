Мерц назвал успешной атаку Израиля на Иран

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что положительно оценивает атаку Израиля на Иран в ходе операции, направленной на предотвращение появления у Тегерана собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью Welt TV, пишет РБК .

Мерц не только положительно оценил действия израильских военных, но и выразил мнение, что иранский режим ощутимо утратил свои позиции.

«Это поставило страну, этот режим в ситуацию, в которой мы можем сказать, что в Иране нет ядерного оружия, и мы не увидим такого же уровня поддержки и финансирования мирового террора», — заявил Мерц.

Говоря о возможном участии США в военных действиях против Ирана совместно с Израилем, Мерц указал на то, что это решение будет напрямую зависеть от готовности Тегерана возобновить дипломатический диалог.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Ираном в настоящее время контролируется военными США, несмотря на вооружение исламской республики.