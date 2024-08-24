Меркурис: Зеленский не переживет отступление из Курской области
На Западе назвали политической катастрофой действия Киева в Курской области
Британский эксперт Александр Меркурис назвал политической катастрофой действия Киева в Курской области, пишет РИА Новости.
«Для Зеленского и его окружения отступление (из Курской области — ред) было бы политической катастрофой. Сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление», — сказал аналитик.
По словам Меркуриса, Вашингтон настаивает на прекращении боевых действий в Курской области из-за больших потерь ВСУ и продвижения российской армии на Донбассе.
Ранее США одобрили очередной пакет военной помощи Украине.