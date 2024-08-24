Меркурис: Зеленский не переживет отступление из Курской области

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На Западе назвали политической катастрофой действия Киева в Курской области

«Для Зеленского и его окружения отступление (из Курской области — ред) было бы политической катастрофой. Сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление», — сказал аналитик.

По словам Меркуриса, Вашингтон настаивает на прекращении боевых действий в Курской области из-за больших потерь ВСУ и продвижения российской армии на Донбассе.

Ранее США одобрили очередной пакет военной помощи Украине.