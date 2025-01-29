Меркурис заявил, что США хотят исключить ЕС и Украину из процесса переговоров

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что США хотят исключить ЕС и Киев из процесса переговоров по украинскому конфликту, сообщает RT .

«Вашингтон… пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев», — отметил он.

Ранее Зеленский потребовал от президента РФ Дональда Трампа участия Украины в мирных переговорах. Политик допустил, что при новом главе США есть возможность подписать соглашение о завершении конфликта.

Владимир Зеленский в данный момент нелегитимный лидер Украины, он не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.