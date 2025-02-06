Меркель заявила, что Россия не должна победить в украинском конфликте
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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу и США подумать о том, каким образом дальше поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенной, а Россия не победила в конфликте, сообщает «Царьград».
По мнению Меркель, Украина должна оставаться «суверенным демократическим государством».
Она подчеркнула, что союзникам Киева нужно действовать осторожно в плане выбора оружия, которое можно поставлять ВСУ. В этом вопросе она посоветовала обратиться к опыту бывшего президента США Джо Байдена.
В то же время Ангела Меркель похвалила нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который проявил осторожность и отказался поставлять Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
Ранее Шольц высказался против ударов немецким оружием вглубь территории России и передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus.