Меркель заявила, что Россия не должна победить в украинском конфликте

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу и США подумать о том, каким образом дальше поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенной, а Россия не победила в конфликте, сообщает «Царьград» .

По мнению Меркель, Украина должна оставаться «суверенным демократическим государством».

Она подчеркнула, что союзникам Киева нужно действовать осторожно в плане выбора оружия, которое можно поставлять ВСУ. В этом вопросе она посоветовала обратиться к опыту бывшего президента США Джо Байдена.

В то же время Ангела Меркель похвалила нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который проявил осторожность и отказался поставлять Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее Шольц высказался против ударов немецким оружием вглубь территории России и передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus.