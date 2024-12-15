Шольц снова выступил против ударов немецким оружием вглубь территории РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц снова высказался против ударов немецким оружием вглубь территории России и передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, пишет ТАСС .

«Не будет разрешения на использование дальнобойного оружия, поставляемого из Германии, для ударов вглубь российской территории — так это и останется», — сказал он.

Ранее Свободная демократическая партия (СвДП) Германии выступила за поставки крылатых ракет Taurus Украине, призвав немедленно разрешить их. Она вынесла на обсуждение бундестага соответствующую резолюцию.

СвДП заявила, что немецкое правительство должно немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине.