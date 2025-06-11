Мэр Лос-Анджелеса обвинила администрацию Трампа в провокации хаоса

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В центре Лос-Анджелеса вступает в силу комендантский час. Об этом мэр Карен Басс объявила в своем официальном заявлении, сообщает ТАСС .

Режим ограничений действует с 20:00 до 6:00. Исключения сделаны для аккредитованных СМИ и бездомного населения.

Нарушители будут задерживаться и привлекаться к ответственности. За последние сутки вандалы разгромили 23 коммерческих объекта.

«Эти меры направлены против тех, кто использует протесты как прикрытие для насилия», — подчеркнула Басс на экстренной пресс-конференции.

Она отметила, что причиной беспорядков стала «хаотичная эскалация президента США Дональда Трампа».

Ранее вод Нацгвардии без согласования с местными властями стал поводом для судебного иска.