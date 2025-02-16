Мэр города под Киевом призвал к борьбе из-за преследования оппозиции

Мэр города Борисполя в Киевской области Владимир Борисенко призвал к очищению украинской власти, сообщает газета «Известия».

«Власть занимается преследованием оппозиции… власть заболела. Выход — глобальное очищение», — сказал чиновник в Telegram-канале отделения партии «Европейская солидарность».

Борисенко не конкретизировал, в чем он видит изменения в системе власти Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине могли отправить под стражу более 20 тысяч человек якобы за госизмену.