Мэр города под Киевом призвал к борьбе из-за преследования оппозиции
Мэр Борисполя призвал к очищению украинской власти
Мэр города Борисполя в Киевской области Владимир Борисенко призвал к очищению украинской власти, сообщает газета «Известия».
«Власть занимается преследованием оппозиции… власть заболела. Выход — глобальное очищение», — сказал чиновник в Telegram-канале отделения партии «Европейская солидарность».
Борисенко не конкретизировал, в чем он видит изменения в системе власти Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине могли отправить под стражу более 20 тысяч человек якобы за госизмену.