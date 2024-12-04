Киевский писатель назвал число арестованных за госизмену на Украине
Киевский писатель, участник движения «Другая Украина» Ян Таксюр рассказал, что что более 20 тыс. человек арестованы на Украине по «политической» статье 111 УК («Государственная измена»), пишет ТАСС.
Он также отметил, что большинство арестованных ни в чем не виноваты.
Писатель привел в пример своего друга Дмитрия Скворцова, который написал более 500 статей в защиту православия и подлинной русской истории и сейчас находится в киевской Лукьяновской тюрьме.
По его словам, на Украине верующих заставляют отказаться от православия и Христа.
Ранее ФСБ задержала жителя Ленинского района. Этот мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и сообщал ему информацию о Вооруженных силах России.