Киевский писатель, участник движения «Другая Украина» Ян Таксюр рассказал, что что более 20 тыс. человек арестованы на Украине по «политической» статье 111 УК («Государственная измена»), пишет ТАСС .

Он также отметил, что большинство арестованных ни в чем не виноваты.

Писатель привел в пример своего друга Дмитрия Скворцова, который написал более 500 статей в защиту православия и подлинной русской истории и сейчас находится в киевской Лукьяновской тюрьме.

По его словам, на Украине верующих заставляют отказаться от православия и Христа.

Ранее ФСБ задержала жителя Ленинского района. Этот мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и сообщал ему информацию о Вооруженных силах России.