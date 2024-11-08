В Крыму задержан мужчина, передававший информацию о ВС РФ Украине

Против россиянина заведено уголовное дело по статье госизмена в форме шпионажа

ФСБ задержала жителя Ленинского района. Этот мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и сообщал ему информацию о Вооруженных силах России, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В ведомстве отметили, что было установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, родившийся в 1992 году, сам инициировал взаимодействие с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он передавал сведения о размещенных в Феодосии военных объектах и системах ПВО представителю иностранной разведки.

В связи с этим обстоятельством возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в виде шпионажа. Мужчине угрожает наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.