В Крыму задержан мужчина, передававший информацию о ВС РФ Украине
Фото - © Медиасток.рф
ФСБ задержала жителя Ленинского района. Этот мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и сообщал ему информацию о Вооруженных силах России, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму и Севастополю.
В ведомстве отметили, что было установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, родившийся в 1992 году, сам инициировал взаимодействие с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он передавал сведения о размещенных в Феодосии военных объектах и системах ПВО представителю иностранной разведки.
В связи с этим обстоятельством возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в виде шпионажа. Мужчине угрожает наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.
Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.