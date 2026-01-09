Мелони: Европа должна начать говорить с Россией по Украине

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони считает, что Евросоюзу необходимо начать говорить с Россией по теме урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что наступил момент, чтобы и Европа тоже говорила с Россией», — заявила Мелони.

Она подчеркнула, что если Европа решит вести переговоры только с одной из сторон конфликта, то ее влияние на исход будет минимальным.

Премьер добавил, что проблема Евросоюза заключается в разногласии, поэтому следует назначить спецпосланника ЕС по украинскому вопросу. Это позволит Европе «говорить одним голосом».

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил мнение, что переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта старательно мешают.

