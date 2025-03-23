Медведев: Зеленский устроил цирк, изображая звонок Макрона на брифинге
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Президент Украины Владимир Зеленский устроил цирк, изображая звонок французского лидера Эммануэля Макрона на брифинге, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее во время брифинга Зеленский сказал Макрону по телефону, что общается с журналистами. Затем он добавил, что перезвонит французскому коллеге через 15-20 минут.
«Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось», — прокомментировал Медведев.
Он уточнил, что так Зеленский, возможно, реабилитирует себя за выволочку в США, показывая, что так запросто может отказать в разговоре Макрону.