Медведев: Зеленский устроил цирк, изображая звонок Макрона на брифинге

Ранее во время брифинга Зеленский сказал Макрону по телефону, что общается с журналистами. Затем он добавил, что перезвонит французскому коллеге через 15-20 минут.

«Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось», — прокомментировал Медведев.

Он уточнил, что так Зеленский, возможно, реабилитирует себя за выволочку в США, показывая, что так запросто может отказать в разговоре Макрону.